Corte del puente de Vaqueros: ya funcionan los desvíos y piden no estacionar en las calles alternativas

El corte del puente de Vaqueros comenzó finalmente este lunes a las 15, luego de que la empresa a cargo de la obra completara las ampliaciones necesarias sobre el camino alternativo.

Karen Ángel, jefa de Tránsito de la Municipalidad de Vaqueros, explicó por Aries que los desvíos ya se encuentran operativos y pidió especialmente a los vecinos no estacionar vehículos en las calles utilizadas como vías alternativas, para evitar complicaciones en la circulación.

Quienes salen de Vaqueros hacia Capital deben ingresar por Los Gauchos, continuar por Francisco Urquiza, seguir por Los Álamos y luego tomar el desvío preparado sobre el río hasta llegar a la rotonda de El Quirquincho.

Para ingresar a Vaqueros, en cambio, los conductores deben hacerlo desde El Quirquincho, tomar el camino alternativo y salir por Las Tipas para reincorporarse a la localidad.

La interrupción del puente fue dispuesta por los trabajos finales de la nueva estructura y sus accesos. Según se informó previamente, el corte podría extenderse hasta el 25 de agosto, aunque el plazo dependerá del avance de la obra.