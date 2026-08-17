Salta rindió homenaje al general José de San Martín

El vicegobernador Antonio Marocco encabezó el acto conmemorativo por el 176° Aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, que se realizó en el monumento al Libertador, ubicado en el parque San Martín de la ciudad de Salta.

Tras el saludo a la Agrupación 17 de Agosto, por parte del vicegobernador Marocco y el comandante de la V° Brigada de Montaña, coronel Hernán Aoki, la ceremonia inició con el izamiento de las banderas Nacional y Provincial.

Posteriormente los presentes procedieron a la entonación del Himno Nacional Argentino, y luego los alumnos del Taller de Canto de los Talleres Artísticos que funcionan en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, entonaron el Himno a San Martín, acompañados por la División Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Seguidamente se procedió a la colocación de ofrendas florales frente al monumento al General San Martín.Tras un minuto de silencio el capellán del Ejército, Ariel Pacetti, realizó una invocación religiosa alusiva a la fecha. A continuación el vicegobernador Antonio Marocco se refirió también a la fecha patria y expresó que “San Martín entendió muy temprano algo esencial, la libertad no se declama, se construye, se organiza y se defiende”.

“Honrarlo hoy significa defender nuestra soberanía, fortalecer una Argentina verdaderamente federal, educar a nuestros jóvenes, trabajar por el desarrollo de nuestras provincias y comprender que la libertad de una Nación necesita también ciudadanos con oportunidades para construir dignamente su propio destino”, continuó el Vicegobernador y finalizó expresando que “una Nación necesita memoria, pero necesita sobre todo transformar esa memoria en un proyecto común. Ese será siempre el mejor homenaje que podamos rendirle”.

La ceremonia finalizó con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo por parte de la Banda de Música.

Participaron del acto el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la senadora nacional Flavia Royón; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Cristina Fiore; representantes de las Fuerzas Armadas y público en general.