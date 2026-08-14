Cafayate: extinguieron el incendio de pastizales y monitorean la zona por satélite

El foco ya fue controlado, se realizaron tareas de enfriamiento y continúa la vigilancia satelital. Desde Seguridad indicaron que el incendio se habría iniciado el 12 de agosto.
Municipios14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

incendio cafayate

El incendio de pastizales registrado en la Quebrada de Cafayate ya se encuentra controlado y extinguido, según informó personal de Seguridad a Aries.

En el lugar se realizaron tareas de enfriamiento para evitar reactivaciones y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la zona mediante seguimiento satelital.

Incendio tipo ciénaga

De acuerdo con la información recibida, se trató de un incendio tipo ciénaga, una práctica que realizan pobladores de la zona.

El foco ya no presenta actividad, pero Defensa Civil mantiene la vigilancia ante la posibilidad de puntos calientes o nuevas reactivaciones.

El riesgo sigue alto

La situación se produce en una jornada en la que Defensa Civil había ubicado a Cafayate en nivel alto de peligro de incendios forestales, junto con San Martín, Anta y Capital, mientras Orán se encontraba en nivel extremo.

Te puede interesar
Lo más visto
saeta23

Por ahora, mañana hay paro de SAETA

Ivana Chañi
Salta13/08/2026
UTA confirmó la adhesión de Salta a la medida nacional por la falta de acuerdo salarial. El gremio espera una eventual conciliación obligatoria que podría suspender el paro.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail