Tras los daños del temporal, Provincia destina $2.420 millones para obras en Angastaco

La Provincia aprobó una inversión de $2.420.647.476,87 para ejecutar obras de encauzamiento de ríos y limpieza de un canal existente en Angastaco, departamento San Carlos.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, surge luego de los daños provocados por un fuerte temporal que afectó caminos y accesos, con dificultades para la circulación y la comunicación entre distintos parajes del municipio.

El convenio fue firmado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Municipalidad de Angastaco y contempla asistencia financiera provincial para concretar los trabajos.

La Resolución 108 aprobó formalmente el acuerdo y dispuso la imputación presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2026.

La intervención busca recuperar infraestructura dañada y reducir los problemas que generan las crecidas y el escurrimiento de agua en la localidad.