Alerta por incendios forestales en Salta: Orán alcanzó un nivel de riesgo extremo

El riesgo de incendios forestales alcanzó el nivel extremo en el departamento Orán, mientras que otras zonas de Salta permanecen con valores altos, de acuerdo con el índice meteorológico de peligro de incendios.

Los departamentos San Martín, Anta, Capital y Cafayate se encuentran en nivel alto, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda iniciar un foco de fuego.

Defensa Civil advierte que la temporada de mayor riesgo se extiende entre junio y noviembre, hasta la llegada de las primeras precipitaciones. Entre las principales recomendaciones se encuentra no encender fuego en montes o sectores cercanos, no arrojar colillas y mantener los terrenos libres de vegetación seca y residuos.

El viento representa además un factor que puede favorecer la rápida propagación de las llamas. Los incendios que alcanzan las copas de los árboles pueden avanzar a gran velocidad y dificultar las tareas de control.