La obra del Colegio América Latina ya supera los $312 millones

La Secretaría de Obras Públicas de Salta aprobó una nueva actualización de costos para la obra de ampliación y refacción del Colegio Secundario N.º 5.038 América Latina, ubicado en la ciudad de Salta.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y establece una redeterminación de precios que lleva el valor del contrato a $312.413.976,65, IVA incluido.

Más inversión para una obra educativa

La actualización corresponde al adicional N.º 1 de la obra adjudicada a la empresa CEY BA S.R.L. y contempla las variaciones de costos registradas durante la ejecución del proyecto.

Según la resolución, la modificación toma como referencia valores actualizados a mayo de 2025 y forma parte del proceso de renegociación contractual previsto para la continuidad de los trabajos.

Qué contempla la obra

El proyecto incluye la ampliación y refacción del establecimiento educativo, una intervención que busca mejorar las condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

La continuidad de la obra resulta clave para la comunidad educativa de la zona, ya que permitirá ampliar espacios y optimizar la infraestructura de uno de los colegios secundarios de la capital salteña.