Lionel Messi y el recuerdo de su padre tras su muerte: “Esperaba que llegue para abrazarlo”

Lionel Messi recordó en una entrevista televisiva cómo fueron sus primeros años junto a su padre, Jorge Messi, y destacó el esfuerzo que realizaba diariamente para sostener a la familia. “Se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar prácticamente todos los días”, relató.

El capitán argentino contó que durante aquella etapa compartían poco tiempo por las extensas jornadas laborales de su padre. “Yo lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él”, expresó al describir el vínculo que mantenían.

En otra reflexión sobre momentos personales difíciles, Messi dejó en claro el lugar que ocupaba su familia en su vida: “El fútbol me encanta, vivo para el fútbol, pero mi familia está por encima de cualquier cosa”.