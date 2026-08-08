Peligro extremo de incendios forestales en Salta por el viento y la baja humedad

El índice meteorológico alcanza el nivel extremo. Los pastizales secos y las ráfagas previstas para este sábado aumentan el riesgo de propagación del fuego.
 
Salta08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El índice meteorológico de peligro de incendios forestales se encuentra en nivel EXTREMO en Salta, ante una combinación de condiciones que favorece el inicio y la rápida propagación del fuego.

La baja humedad, los pastizales secos y las ráfagas de viento conforman un escenario de alto riesgo. Defensa Civil pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier tipo de quema o actividad que pueda originar un incendio.

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El viento aumenta el riesgo

La situación requiere especial atención este sábado debido a los fuertes vientos previstos en distintos sectores de la provincia. Las ráfagas pueden acelerar la propagación de las llamas y dificultar las tareas de control ante un eventual foco.

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Defensa Civil recordó que, ante la presencia de columnas de humo o un posible incendio forestal, se debe informar de inmediato al Sistema de Emergencias 911, con datos precisos que permitan identificar el lugar.

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