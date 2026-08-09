Incendios forestales: el riesgo es muy alto en Salta y preocupa el viento Zonda

El índice meteorológico de peligro de incendios forestales se ubica en nivel muy alto este domingo en Salta, una situación que requiere especial precaución en los sectores donde se registra viento Zonda.

Ante este escenario, Defensa Civil recordó que están prohibidas las quemas de bosques, pastizales y praderas utilizadas como método para recuperar tierras, así como la quema de malezas, hojas, restos de jardines, ramas y residuos urbanos.

Qué está prohibido quemar

La prohibición está contemplada en la Ley Provincial Nº 7070, que alcanza tanto a las quemas sobre áreas naturales como a prácticas domésticas que pueden convertirse rápidamente en focos de incendio.

La advertencia adquiere mayor relevancia durante jornadas con viento, debido a que una pequeña fuente de fuego puede propagarse con rapidez hacia pastizales y otros sectores con vegetación seca.

Qué ocurre con los desmontes

La Ley Nº 7543 también prohíbe quemar a cielo abierto residuos provenientes de desmontes o del aprovechamiento sostenible de bosques nativos.

Para esos casos específicos puede solicitarse una autorización ante la Secretaría de Ambiente, con intervención de las áreas correspondientes.

Precaución por el viento Zonda

Defensa Civil pidió extremar las medidas preventivas en las zonas con presencia de viento Zonda y evitar cualquier conducta que pueda iniciar un incendio.

Ante la detección de una columna de humo o un foco de fuego, la recomendación es realizar el aviso de inmediato a los servicios de emergencia.