Mientras en Buenos Aires calefaccionan sillas, Sáenz reclamó por el gas más caro en el norte

Imagen generada con IA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reactivó el reclamo por las desigualdades energéticas que afectan al norte argentino y pidió que se regularice el suministro de gas natural para las provincias de la región. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales desde la Ciudad de Buenos Aires, donde realiza gestiones oficiales.

Durante la grabación, el mandatario mostró un local gastronómico que promocionaba un ambiente calefaccionado con gas natural y utilizó esa imagen para ejemplificar las diferencias que, según sostuvo, persisten entre distintas regiones del país.

“No podemos seguir naturalizando estas diferencias”

"Porque claramente a ellos no les cuesta lo que nos cuesta en el norte argentino el gas", expresó Sáenz al señalar el sistema de calefacción del establecimiento.

A partir de esa situación, el gobernador planteó que existen privilegios concentrados en determinadas zonas del país mientras el norte continúa enfrentando problemas de abastecimiento y costos más elevados para acceder a la energía.

"Estas son las diferencias, estas son las asimetrías, estos son los privilegios que tienen los que viven en algunos lugares y las injusticias que tenemos los que vivimos en el norte", afirmó.

El reclamo se produce en pleno período invernal, cuando el consumo energético aumenta y la disponibilidad de gas se convierte en una preocupación recurrente para hogares, comercios y sectores productivos de la región.

El pedido de una solución definitiva para el norte argentino

Sáenz sostuvo que la discusión excede a la gestión nacional actual y la definió como una deuda histórica con las provincias del norte.

"Durante décadas el norte le dio gas a todo el país. No es una cuestión de este gobierno, sino de todos los gobiernos", remarcó.

Además, insistió en que la región enfrenta mayores costos estructurales que afectan su competitividad y el bolsillo de los ciudadanos. Según indicó, los habitantes del norte pagan más por la energía, el transporte y la logística que otras regiones argentinas.

Federalismo y tarifas: el eje del planteo

En su mensaje, el mandatario también vinculó el reclamo con la necesidad de avanzar hacia un federalismo más equilibrado.

"Espero que ese federalismo que tanto se pregona, de una vez por todas, empiece a practicarse", manifestó.

La publicación volvió a poner en agenda una discusión histórica para las provincias del norte argentino: el acceso al gas natural, las tarifas energéticas y la necesidad de infraestructura que garantice condiciones similares a las que existen en otras regiones del país.