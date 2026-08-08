Menos escritos, más audiencias: cómo funciona el nuevo Código Procesal Penal de Salta

La reforma del sistema procesal penal de Salta ya modificó la forma en que se tramitan las causas, con más audiencias orales, menos pasos escritos y decisiones concentradas en plazos mucho más cortos.

En diálogo con Vale Todo por Aries, el abogado Nicolás Escándar explicó que procedimientos que antes podían extenderse durante seis, siete o nueve meses ahora pueden resolverse en tiempos sensiblemente menores. En los sistemas que adoptan este modelo, la reducción puede alcanzar los dos tercios.

El cambio central es la oralidad. En lugar de intercambiar escritos durante semanas, juez, fiscal, defensa, víctima e imputado concentran el debate en audiencias donde pueden adoptarse decisiones sobre el fondo del conflicto.

El sistema también amplió las alternativas disponibles. Además de condenar o absolver, los jueces pueden disponer trabajos comunitarios, reparaciones, restitución de bienes, tratamientos para adicciones, mediaciones o conciliaciones.