Ráfagas de hasta 100 km/h: alerta amarilla por viento en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este sábado 8 de agosto en distintas zonas de la provincia de Salta. En sectores cordilleranos, las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

La advertencia alcanza a la Puna de Los Andes, La Poma, Cachi y Molinos, donde se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h, con máximos de hasta 100 km/h en la zona cordillerana. En otros sectores de la Puna, las velocidades previstas oscilan entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 80 km/h.

Alerta también para los Valles

El fenómeno también alcanzará los valles de Chicoana, Cachi, Molinos, La Poma, La Caldera, Cafayate, San Carlos y Rosario de Lerma, además de áreas cercanas.

En estas zonas se prevén vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las recomendaciones de Defensa Civil

Ante la alerta emitida por el SMN, Defensa Civil de Salta difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, aconsejó evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares seguros y retirar objetos de balcones que puedan ser desplazados por el viento.

También pidió mantenerse alejado de cables y postes de electricidad. En caso de encontrarse conduciendo, se recomienda detener el vehículo en un sitio seguro. Además, las autoridades solicitaron no encender fuego bajo ninguna circunstancia ante el riesgo que generan las fuertes ráfagas.