“Tenemos la ciudad sucia”: el reclamo de Cargnello en Joaquín V. González

El arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, reclamó mayor responsabilidad en el cuidado de Joaquín V. González durante las celebraciones por Santo Domingo de Guzmán.

En su mensaje, planteó que la comunidad convive con preocupaciones importantes, como el agua y el impacto de la minería, pero advirtió que también existen problemas cotidianos que requieren una respuesta directa de los propios vecinos.

“Tenemos la ciudad sucia, tiramos la basura afuera”, expresó Cargnello, antes de remarcar que el cuidado del espacio público no depende únicamente de las autoridades.

“Todos somos responsables, porque yo tengo que dejar la ciudad para que el otro también pueda disfrutar”, sostuvo.

El arzobispo también alertó sobre las consecuencias que puede generar la presencia de residuos, especialmente para los niños. “También los chiquitos que no saben, levantan cosas sucias, se ensucian, se enferman”, señaló.

Cargnello destacó además la ubicación estratégica de Joaquín V. González y la importancia de la imagen que ofrece a quienes atraviesan la localidad. “Esta ciudad también, porque por acá es la cara de Salta”, afirmó.

Sobre el cierre, volvió a insistir en la necesidad de asumir responsabilidades individuales y colectivas: “Tenemos que hacernos responsables de nuestra ciudad”.