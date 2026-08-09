Corte total en la RN 9: recomiendan no circular hacia La Caldera

El tránsito permanece totalmente cortado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1619, en La Calderilla, como consecuencia del siniestro vial que provocó la caída de un poste de media tensión durante la madrugada de este domingo.

La interrupción se extendería durante unas tres horas, según la estimación difundida por la Municipalidad de La Caldera. Mientras duren los trabajos, la recomendación es evitar circular hacia la zona.

Trabajos sobre la ruta

El accidente también provocó un corte en el suministro eléctrico. Equipos de EDESA trabajan para reparar la infraestructura dañada y normalizar el servicio.

Personal municipal interviene, además, en el retiro del vehículo siniestrado, mientras el sector permanece delimitado por la presencia de cables y estructuras eléctricas sobre la calzada.

El corte se produce en uno de los principales accesos hacia La Caldera, por lo que quienes tengan previsto desplazarse hacia esa localidad deberán tener en cuenta la interrupción hasta que finalicen las tareas.