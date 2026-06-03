La baja del consumo golpea a Salta: la recaudación cayó casi 6% interanual

La recaudación provincial registra una caída interanual cercana al 6% en términos reales, según informó la directora general de Rentas de Salta, Mercedes Uldry Fuentes.

En N&N por Aries, la funcionaria explicó que el dato surge de comparar los primeros meses de 2026 con los mismos períodos de 2025, ya descontado el efecto de la inflación.

Una baja que acompaña la retracción del consumo

Uldry Fuentes señaló que la caída de la recaudación está directamente vinculada con la baja del consumo y de la actividad económica.

La funcionaria comparó el comportamiento de los impuestos provinciales con lo que ocurre a nivel nacional con el IVA: si la gente consume menos, los ingresos tributarios también se reducen.

Cómo fue la caída mes por mes

Según detalló, la variación interanual real fue negativa en todos los meses analizados: 5,9% en enero, 5,37% en febrero, 8,17% en marzo y 3,64% en abril.

Ese comportamiento muestra una tendencia general cercana al 6%, aunque con diferencias según cada mes.

Comercio e industria, los sectores más afectados

La titular de Rentas indicó que alrededor del 90% de la recaudación provincial proviene del comercio y la industria, dos actividades que sienten con fuerza la retracción económica.

Por eso, la baja del consumo no solo golpea a los comercios, sino también a los ingresos que la Provincia necesita para financiar servicios y obligaciones.

Rentas evita endurecer controles

Uldry Fuentes reconoció que la situación fiscal preocupa, pero aclaró que la Provincia prioriza acompañar a los contribuyentes antes que avanzar con controles más duros.

Según explicó, el organismo cuenta con herramientas de fiscalización, aunque en el contexto actual busca evitar medidas que puedan agravar la situación de comercios y pymes.