Cayó cerca del 50% el consumo de frutas y verduras en Cofruthos

El consumo de frutas y verduras atraviesa un marcado retroceso, según advirtió el presidente de Cofruthos, Juan Russo, quien estimó que las ventas cayeron cerca de un 50% respecto del año pasado.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, Russo señaló que la situación no se limita a un puesto particular, sino que se observa en el mercado en general y también en otros centros concentradores del país.

“Este último año fue muy bajo el consumo”, aseguró. Incluso sostuvo que en otros mercados hubo comerciantes que debieron vender productos por debajo del costo para evitar pérdidas mayores.

El problema se agrava porque frutas y verduras tienen una vida útil limitada. Si un cajón de tomates o cualquier otro producto no se vende a tiempo, explicó, la pérdida puede ser total.

Russo indicó además que algunos verduleros de barrio terminaron cerrando sus negocios y optaron por otras actividades, ante la dificultad de sostener costos y absorber las pérdidas por mercadería que no logra venderse.