Salta en alerta: el peligro de incendios forestales es muy alto

Las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de propagación del fuego y obligan a extremar las medidas de prevención.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El índice meteorológico de peligro de incendios forestales se encuentra en nivel muy alto en Salta, ante condiciones que favorecen el inicio y la rápida propagación del fuego.

La advertencia está asociada a una combinación de altas temperaturas, ráfagas de viento y baja humedad, factores que incrementan el riesgo y dificultan el control de eventuales focos.

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Ante este escenario, se recomienda evitar cualquier actividad que pueda provocar fuego, especialmente la quema de pastizales o residuos, y extremar los cuidados en zonas con vegetación seca.

Desde Defensa Civil recordaron que prevenir es más fácil que combatir y solicitaron comunicar inmediatamente cualquier foco de incendio que sea detectado.

En caso de observar fuego o una columna de humo, se debe realizar la denuncia al Sistema de Emergencias 911 para permitir una rápida intervención.

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