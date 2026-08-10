Sáenz defendió que las multas vuelvan a seguridad vial: “No nos interesa recaudar”

El gobernador Gustavo Sáenz destacó este lunes el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para reforzar la seguridad vial y aseguró que los fondos provenientes de multas de tránsito deben volver al sistema de prevención y control.

Durante la entrega de nuevos móviles para la Policía Vial, Sáenz remarcó que el convenio con la Municipalidad de Salta forma parte de una política que también se replica en otros municipios de la provincia.

El mandatario sostuvo que la coordinación entre los distintos niveles del Estado permite fortalecer controles, capacitación y concientización, con el objetivo de reducir los siniestros viales y las víctimas fatales.

Las multas vuelven a seguridad vial

Sáenz también defendió el destino específico de lo recaudado por infracciones y aseguró que esos recursos no deben utilizarse para cubrir gastos generales del Estado.

“Nosotros hemos dicho: esto es para esto”, afirmó, al señalar que el dinero debe destinarse a vehículos, herramientas y equipamiento para la Policía de Seguridad Vial.

El gobernador insistió en que el objetivo de las multas no es recaudar, sino prevenir conductas de riesgo y mejorar la capacidad de control. "No nos interesa recaudar", remarcó.

Trabajo conjunto con los municipios

Sáenz sostuvo que la ciudadanía espera que Provincia y municipios trabajen de manera coordinada, más allá de las diferencias políticas que puedan existir.

En ese sentido, destacó la relación con el intendente Emiliano Durand y afirmó que el mismo criterio debe sostenerse con intendentes de toda la provincia para atender problemas comunes como la seguridad vial, las obras y los servicios.