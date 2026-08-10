Nuevos peajes en Salta: dudan que mejoren el estado de las rutas

Walter Villegas advirtió que la situación de las rutas nacionales puede agravarse si no se recupera la inversión en mantenimiento y cuestionó el modelo que impulsa una mayor participación privada.

“Si seguimos por estos mismos caminos, vamos directamente a la destrucción de todos los caminos”, sostuvo el secretario general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta durante una entrevista en N&N, por Aries.

Villegas vinculó el deterioro de las rutas con la falta de inversión y sostuvo que los recursos provenientes de los impuestos asociados a los combustibles deberían regresar al sistema vial. “La plata no está y las obras no están”, cuestionó.

El dirigente también rechazó que la instalación de un peaje garantice por sí misma mejores caminos y volvió a señalar la situación de Cabeza de Buey como ejemplo de las contradicciones que, a su entender, presenta el sistema actual.