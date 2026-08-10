Rutas nacionales a las provincias: en Salta plantean absorber trabajadores y equipos

Gremio vial advirtió sobre las consecuencias de un eventual traspaso y planteó qué debería ocurrir con el personal y la estructura nacional.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Vialidad-NAcional@2x

Un eventual traspaso de rutas nacionales a Salta obligaría a discutir también el futuro de los trabajadores, el equipamiento y los recursos necesarios para mantener los corredores, según advirtió el secretario general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, Walter Villegas.

En N&N, por Aries, el dirigente señaló que empleados de Vialidad Nacional fueron informados sobre la posibilidad de acceder a retiros voluntarios y alertó que una reducción del personal podría debilitar la capacidad del organismo para conservar las rutas.

Villegas sostuvo que, si Nación avanza finalmente con la transferencia de corredores a las provincias, Salta debería absorber al personal especializado de Vialidad Nacional. También planteó una eventual unificación de las estructuras nacional y provincial.

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El dirigente consideró que ese esquema requeriría además incorporar equipamiento y trabajadores, debido a que la Provincia asumiría nuevas responsabilidades sobre corredores que actualmente pertenecen a Nación.

Como advertencia, Villegas mencionó la experiencia de la Ruta Nacional 12 y sostuvo que transferir rutas sin recursos suficientes puede terminar obligando a las provincias a aportar fondos adicionales para sostener el mantenimiento.

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