Salta destinó fondos de multas de tránsito a reforzar la Policía Vial

La incorporación busca ampliar la capacidad operativa de la fuerza en controles, prevención vial y operativos conjuntos en rutas y accesos de Salta.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ENTREGA DE MOVILES POLICIA

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, confirmó que los fondos utilizados para incorporar nuevos vehículos a la Policía Vial provienen de las multas de tránsito cobradas en la provincia.

En diálogo con Aries, durante la entrega de móviles encabezada este lunes por el gobernador Gustavo Sáenz, Avellaneda explicó que se incorporaron cuatro camionetas y una combi para fortalecer el trabajo de seguridad vial.

El funcionario aclaró que el objetivo de las multas no es recaudatorio, sino generar conciencia y hacer cumplir la Ley Nacional de Tránsito. Sin embargo, señaló que parte de esos recursos vuelve al sistema mediante la compra de vehículos y herramientas para la Policía Vial.

Avellaneda destacó además que la tarea de la fuerza excede los controles de tránsito. Recordó que interviene en operativos vinculados con contrabando y transporte de estupefacientes, en coordinación con otras unidades especiales.

La entrega forma parte de un esquema de trabajo conjunto con la Municipalidad de Salta, que también fue replicado con otros municipios para reforzar la presencia policial en rutas y accesos.

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El Gobernador remarcó que, ante la paralización del financiamiento nacional, la Provincia se hizo cargo de terminar más de 2.000 hogares. En su gestión ya se entregaron más de 4.600 viviendas y 7.000 escrituras.
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