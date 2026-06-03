El conflicto por el transporte reabre el debate por el horario corrido en Salta
La suspensión de los colectivos nocturnos no solo expuso los problemas del transporte público. También reactivó una discusión que lleva años en Salta: la implementación del horario corrido para la actividad comercial y administrativa.
El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz, dialogó con Pelo y Barba por Aries y sostuvo que la ciudad necesita revisar la organización de sus horarios para adaptarse a una realidad urbana cada vez más compleja.
Menos viajes y más tiempo para los trabajadores
Según explicó, el esquema actual obliga a miles de empleados a salir temprano de sus hogares, regresar al mediodía y volver a trasladarse por la tarde, generando una fuerte presión sobre el transporte público.
Ortiz aseguró que el horario corrido permitiría optimizar los desplazamientos, reducir la congestión en el centro y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Una transformación más amplia
Para el dirigente, el cambio no debería limitarse al comercio. También tendrían que involucrarse organismos públicos, entidades financieras y distintos servicios que hoy concentran gran parte de la actividad en horarios similares.
El planteo apunta a una reorganización integral de la ciudad que permita distribuir mejor la circulación de personas y disminuir la saturación que se registra en las horas pico.
Mientras continúa la incertidumbre por los colectivos nocturnos, el debate sobre cómo funciona Salta vuelve a instalarse en la agenda pública.