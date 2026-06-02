"Nos están vulnerando el derecho a la educación", denuncian estudiantes tras el recorte de colectivos

Estudiantes del Instituto de Educación Superior N° 6001 llevaron adelante una sentada y asamblea en reclamo por las modificaciones en el servicio de transporte público y anunciaron una nueva movilización para este miércoles a las 19, en la intersección de Mitre y Entre Ríos.

En N&N, Lourdes, estudiante de la institución, señaló que la medida fue impulsada por alumnos de distintas carreras ante lo que consideran una vulneración del derecho a la educación.

"Ayer llevamos adelante una sentada masiva con estudiantes de la Normal porque entendemos que lo que está haciendo SAETA, con la complicidad del Gobierno provincial y nacional, afecta directamente nuestro acceso a la educación", expresó.

La estudiante explicó que el principal reclamo está vinculado a los recortes en los servicios nocturnos y a la escasez de frecuencias, una situación que, según indicó, complica especialmente a quienes cursan en horario vespertino.

Además, recordó que el Instituto 6001 no cuenta con edificio propio y funciona en establecimientos educativos que durante el día albergan a alumnos de nivel primario y secundario.

"Nos quieren empujar nuevamente a la virtualidad, pero ya vimos que eso fue un fracaso. Muchos compañeros no tienen conectividad, herramientas tecnológicas ni espacios adecuados para estudiar desde sus casas", afirmó.

Otro de los puntos planteados por los estudiantes está relacionado con el costo que deben afrontar quienes llegan desde localidades del interior.

Según explicó Lourdes, muchos alumnos no cuentan con el beneficio del boleto estudiantil y deben abonar dos pasajes diarios para asistir a clases. "Hay estudiantes del interior que están gastando cerca de 80 mil pesos por mes solamente para poder cursar", sostuvo.

Los estudiantes también expresaron preocupación por las largas esperas en las paradas durante la noche.

Lourdes señaló que muchas comisiones finalizan alrededor de las 23 y que, en algunos casos, los alumnos deben esperar hasta 40 minutos para conseguir un colectivo.

"Nos sentimos vulnerados también en materia de seguridad. Terminamos de cursar a las 11 de la noche y muchas veces tenemos que esperar mucho tiempo para poder volver a nuestras casas", manifestó.

Tras la asamblea realizada frente al instituto, los estudiantes resolvieron continuar con las medidas de protesta debido a que, según indicaron, aún no recibieron respuestas a sus planteos. Por ese motivo, convocaron a una nueva movilización para este miércoles a las 19 horas e invitaron a participar a estudiantes, docentes y vecinos que quieran acompañar el reclamo.