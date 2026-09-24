Zigarán a Nación: "Aparezcan por acá y vean lo que está pasando"

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, respondió con dureza al subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, después de que el funcionario nacional defendiera el funcionamiento del Plan Güemes y relativizara los cuestionamientos surgidos desde la frontera salteña.

En Pelo y Barba por Aries, Zigarán cuestionó particularmente el conocimiento que Culatto tiene sobre lo que ocurre diariamente en la zona. “¿Qué puede saber si está bajo aire acondicionado a 1.600 kilómetros? Vino una sola vez a recorrer el río”, disparó.

El interventor sostuvo que el funcionario nacional “faltó el respeto” a quienes trabajan en territorio y consideró que los problemas podrían resolverse con mayor diálogo entre Nación y las autoridades locales.

“Que alguien me llame y me pregunte qué es lo que yo veo que creo que no está funcionando y se solucionarían las cosas”, afirmó.

Zigarán recordó además que los cuestionamientos al operativo no provienen únicamente de él y mencionó al senador Juan Cruz Curá y al intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, entre quienes también plantearon críticas sobre la situación fronteriza.

Según el interventor, Culatto está “completamente fuera de situación” al sostener que el Plan Güemes funciona correctamente.

“Prefieren quedarse en los mentideros, que son las reuniones entre ellos mismos, y no se hacen cargo de que el plan le está viniendo para atrás”, aseguró.

Las declaraciones constituyen una respuesta directa a la entrevista que Culatto brindó a Aries, en la que el funcionario nacional ratificó la continuidad del Plan Güemes, aseguró que las incautaciones aumentaron más del 10% y sostuvo que los números del operativo son positivos. En aquella oportunidad también se refirió a Zigarán como “un empleado de la Provincia”.

Zigarán recogió esa afirmación y respondió que efectivamente es empleado provincial, pero remarcó que su función como interventor surge del marco institucional de la Provincia.

“Soy empleado constitucional del Gobierno de la Provincia de Salta cuando se produce algún problema con una intendencia. Pero bueno, yo sí tengo un rol”, expresó.

“Que aparezca por acá”

El cruce escaló cuando le preguntaron qué le diría personalmente a Culatto si tuviera que explicarle lo que ocurre en Aguas Blancas.

“Que mueva al Culatto y aparezca por acá”, respondió Zigarán. Además, aseguró que actualmente no existe una representación institucional permanente del Ministerio de Seguridad de la Nación en el lugar, por fuera de las fuerzas federales desplegadas en la frontera.

El interventor también marcó una diferencia entre la actual conducción de Seguridad y la etapa encabezada por Patricia Bullrich.

“Con Bullrich el Plan Güemes era una cosa; sin Bullrich, el Plan Güemes es otra cosa”, afirmó, aunque aclaró que no comparte necesariamente el espacio político de la actual senadora y exministra.



Zigarán también cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por su presencia en la sede de La Libertad Avanza durante una visita a Salta. “Como ministra de Seguridad fue a la sede de La Libertad Avanza a sentarse al lado de Orozco”, sostuvo, y consideró que la funcionaria “desdibujó su rol de ministra sentándose en una sede partidaria”.

Zigarán sostuvo que continúan sin resolverse problemas vinculados con la regularización de las chalanas, el tránsito vecinal fronterizo y el intercambio comercial con Bolivia, asuntos en los que reclamó intervención de Nación y Cancillería.

Según afirmó, desde Aguas Blancas se compran diariamente entre $1.000 millones y $1.500 millones en productos bolivianos, mientras que existen restricciones para las compras que ciudadanos de Bolivia realizan del lado argentino. También sostuvo que las demoras en los pasos formales terminan incentivando el uso de cruces clandestinos.

“En unos días más cumplo dos años de gestión acá en Aguas Blancas y no logramos avanzar en nada con Nación”, cuestionó.

Para Zigarán, la ausencia de interlocutores entre las autoridades nacionales y quienes gestionan diariamente la frontera explica buena parte de los cruces públicos que se vienen produciendo alrededor del Plan Güemes.