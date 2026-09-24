Tras el conflicto con las empresas, SAETA garantiza el servicio y comenzó a pagar agosto

Luego de la tensión generada por los pagos pendientes a las empresas prestatarias, el presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, aseguró que el servicio de colectivos está garantizado y confirmó que comenzaron a regularizarse los pagos. Al mismo tiempo, reveló que el sistema acumula una reducción cercana al 15% en los últimos meses por la caída en la cantidad de pasajeros.

“El servicio está garantizado”, afirmó Mohr en Pelo y Barba, tras la reunión mantenida con representantes de las empresas. El titular de SAETA explicó que algunas prestatarias ya habían cobrado julio y que durante esta semana se terminó de cancelar ese período. Además, confirmó que este miércoles comenzaron las transferencias correspondientes a agosto.

“Ya se ha comenzado a pagar agosto. Ya se han realizado las transferencias”, indicó. También señaló que con las empresas se discutió cómo será el flujo de fondos hasta fines de septiembre y cuál es la capacidad financiera del sistema hasta diciembre.

Mohr atribuyó buena parte del desfasaje financiero a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte. Según estimó, esos recursos representarían actualmente alrededor de $4.000 millones.

A eso se suman, explicó, los incrementos permanentes de costos. Mencionó nuevas subas del combustible y un reciente acuerdo paritario nacional que contempla un incremento salarial del 10%, además de gratificaciones y una discusión pendiente sobre retroactivos.

Pese a esas dificultades, descartó que aumentar considerablemente el boleto sea actualmente una solución.

“No vemos que esa sea hoy la salida”, sostuvo. Según explicó, trasladar al usuario el costo real del sistema implicaría una tarifa que gran parte de la población no podría afrontar.

SAETA confirmó una reducción del 15%

Durante la entrevista, Mohr confirmó además que SAETA viene reduciendo paulatinamente alrededor de un 15% el servicio desde hace algunos meses debido a la disminución de pasajeros.

El funcionario aclaró que esos ajustes no comenzaron a raíz del actual conflicto con las empresas, sino que forman parte de una adecuación de frecuencias y cantidad de coches a la demanda registrada en cada zona.

“Venimos acomodando a la demanda”, explicó.

SAETA utiliza los registros generados cada vez que un pasajero utiliza su tarjeta para determinar los niveles de demanda por zona, horario, línea y día. A partir de esos datos, explicó Mohr, se ajustan las frecuencias y la cantidad de unidades disponibles.

El presidente de la empresa vinculó la disminución de pasajeros con cambios de hábitos y con el contexto económico, que, según señaló, produjo menor actividad y empleo.

“A medida que ingresa el dinero, vamos pagando”

Respecto de los reclamos de las prestatarias, Mohr negó que SAETA retenga fondos y aseguró que las transferencias se realizan a medida que ingresan recursos por la venta de saldo y los aportes provinciales.

“No se ha sentado sobre el dinero ni lo está pisando. A medida que va ingresando, se va pagando”, afirmó.

Actualmente, detalló, SAETA cuenta principalmente con dos fuentes de financiamiento: la recaudación del sistema y las transferencias correspondientes al subsidio provincial, luego de la eliminación de los aportes nacionales.

Mohr confirmó además que continuarán las reuniones con las empresas y que se acordó conformar una mesa de trabajo para revisar integralmente el funcionamiento del sistema, no solamente la deuda pendiente.