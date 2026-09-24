Derechos Humanos relevó cómo viven personas declaradas inimputables en Salta

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Salta realizó un relevamiento sobre la situación de las personas alojadas bajo medidas de seguridad, un régimen que alcanza principalmente a personas declaradas inimputables por la Justicia y que requieren abordaje en salud mental.

El monitoreo se inscribe en el seguimiento de las condiciones de alojamiento y atención de una población especialmente vulnerable, en la que intervienen de manera conjunta organismos judiciales, sanitarios y penitenciarios.

En Salta funciona el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad, ubicado en el predio del hospital Miguel Ragone. Allí se alojaban recientemente 22 personas, según información del Ministerio Público Pupilar, que además viene impulsando reuniones interinstitucionales para mejorar la infraestructura y el funcionamiento del dispositivo.

El centro recibe a personas declaradas inimputables y sometidas a medidas dispuestas judicialmente. La atención de salud mental depende del Hospital Miguel Ragone, mientras que otras funciones vinculadas al alojamiento y la seguridad involucran al Servicio Penitenciario.

El seguimiento de estos espacios no es nuevo. Organismos de control han señalado en años anteriores la necesidad de garantizar un abordaje predominantemente sanitario, revisar periódicamente las medidas judiciales y evitar prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales.

En agosto pasado, autoridades provinciales analizaron además una ampliación edilicia del Centro, junto con mejoras en el seguimiento médico, incorporación de historias clínicas digitales y capacitación del personal encargado de la custodia.