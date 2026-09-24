Más de 70 familias recibieron las escrituras de sus viviendas en la Ciudad

Un total de 72 familias de distintos barrios de la ciudad de Salta recibieron este jueves las escrituras de sus viviendas, luego de esperas que, en algunos casos, se extendieron entre 15 y 30 años.

La entrega alcanzó a vecinos de los barrios La Paz, Democracia, Solidaridad y Primera Junta, quienes a partir de la documentación cuentan con el título que acredita formalmente la propiedad de sus hogares.

La actividad se realizó en la Escuela de Emprendedores y fue encabezada por el intendente Emiliano Durand y la secretaria de Tierra y Bienes del Estado de la Provincia, Silvina Avilés.

La entrega forma parte de un proceso que continuará durante los próximos meses. El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, anticipó que se prevén nuevas instancias antes de finalizar el año. “Esta es la primera de unas tres o cuatro entregas que se van a hacer hasta fin de año. La idea es realizar entregas cortas y acercarnos a las zonas y barrios donde viven las familias”, explicó.

Por su parte, Avilés señaló que actualmente existen alrededor de 400 escrituras en distintas etapas de trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. “Con esto vamos saldando deudas históricas, porque son escrituras de familias que esperaron más de 30 años”, expresó.

Además de la escrituración, se avanza con cancelaciones de hipotecas correspondientes a familias que ya terminaron de pagar sus cuotas y se encuentran en condiciones de levantar la hipoteca sobre sus viviendas.

Entre las beneficiarias estuvo Marta, vecina de barrio La Paz, quien recibió la documentación después de 17 años de espera. “Para mí es todo, porque es para mis niños. Estoy muy agradecida de poder haber llegado a tener hoy mi propia casa”, expresó.