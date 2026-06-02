Gauffín pidió los “números finos” de SAETA y no descartó revisar los contratos

El recorte del servicio nocturno de SAETA llegó a la Legislatura con un reclamo puntual: conocer los datos reales del sistema antes de convalidar cualquier explicación oficial.

En diálogo con Aries, el diputado José Gauffín sostuvo que la reunión con autoridades de SAETA debía servir para acceder a información precisa sobre el funcionamiento del transporte metropolitano.

Costos, pasajeros y kilómetros recortados

“Me gusta analizar las cosas con datos”, señaló Gauffin, al advertir que todavía faltan precisiones sobre cuántos kilómetros se recortaron, cuánto se paga por el servicio y cuántos pasajeros utilizan el sistema.

El legislador consideró que esos datos son indispensables para evaluar si la suspensión nocturna responde realmente a una necesidad de reducir el déficit de la empresa.

Contratos bajo la lupa

Gauffin también fue consultado sobre la posibilidad de rescindir contratos a empresas prestadoras que no cumplan con el servicio.

Aunque aclaró que primero debe revisarse la redacción de los acuerdos originales, sostuvo que, si una empresa no presta el servicio comprometido, la rescisión contractual es una alternativa posible.

La discusión deja abierta una tensión mayor: si el problema es sólo financiero o si también existe una falla de control sobre las prestadoras del transporte público.