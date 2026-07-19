Presión de la oposición a Milei para que defina si habrá feriado o asueto tras la final

El Gobierno nacional enfrenta una fuerte presión por parte de la oposición para que defina de inmediato si este lunes se dictará un asueto o feriado ante el regreso de la Selección argentina tras la final de la Copa del Mundo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Esteban Paulón apuntó en duros términos contra la Casa Rosada en sus redes sociales, al señalar que retrasar una definición "solo trae desorden e incertidumbre" para los trabajadores, comerciantes y estudiantes que deben planificar su jornada laboral, detalló la agencia Noticias Argentinas.

En medio de la expectativa pública y las dudas en el sector privado, el presidente Javier Milei resolverá la medida regulatoria recién después del resultado frente a España.

El Ejecutivo evalúa tres herramientas legales con diferente alcance —feriado nacional, día no laborable o asueto administrativo— mientras coordina la logística en Buenos Aires para evitar los desbordes registrados tras el Mundial de Qatar, previendo que el plantel se aloje en el predio de Ezeiza y salude a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno tras trasladarse en helicóptero.