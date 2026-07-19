"Una historia inolvidable": el mensaje de Sáenz tras la final

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar su reconocimiento al plantel de la Selección argentina tras obtener el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario salteño destacó el valor deportivo y el compromiso mostrado por el equipo nacional en el encuentro decisivo frente a España.

"Gracias por representar estos colores con el corazón. Por creer hasta el último minuto. Por no bajar nunca los brazos. Por pelear hasta el final", escribió Sáenz en su publicación, acompañada por imágenes del capitán Lionel Messi.

El gobernador remarcó que el grupo "escribió una historia que nadie podrá borrar, una historia inolvidable y un orgullo eterno", cerrando su mensaje con un afectuoso agradecimiento dirigido a los futbolistas y al cuerpo técnico.