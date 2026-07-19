Negociación en Casa Rosada: el Gobierno busca destrabar leyes clave con el PRO

El Poder Ejecutivo y el bloque del PRO reanudaron las negociaciones de alto nivel en la Casa Rosada para reactivar la agenda parlamentaria nacional, tras semanas de parate legislativo.

El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó un encuentro decisivo con los referentes parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling, con el objetivo de consensuar las leyes prioritarias para el oficialismo a cambio de concesiones en los proyectos impulsados por el macrismo, de acuerdo a lo informado por el diario Crónica.

Entre las urgencias de la gestión libertaria sobresalen la reforma política —que contempla la derogación de las PASO— y las modificaciones a la ley de propiedad privada para flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, iniciativa que viene de sufrir un traspié en el Senado.

Por su parte, la bancada del PRO condiciona su apoyo a la inclusión de temas propios en el temario, como la ley de Ficha Limpia, el combate a la usurpación de tierras, la actualización de la ley de Salud Mental y reformas al Código Penal, en medio de las discusiones políticas de fondo sobre el armado electoral hacia 2027.