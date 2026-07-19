Polémica en el Congreso: la dieta de los senadores rozará los 12 millones de pesos al mes

Los senadores nacionales percibirán un incremento salarial que elevará sus dietas brutas a casi $12 millones mensuales a partir de agosto.

La suba responde a la aplicación de la paritaria legislativa acordada por las autoridades de ambas cámaras con los gremios del Congreso, la cual contempla un ajuste acumulativo del 6,7% distribuido en tres tramos entre junio y agosto, según reportó Noticias Argentinas.

El ajuste impacta directamente en los haberes de la Cámara Alta por el mecanismo de enganche aprobado en abril, que fija la dieta en 2.500 módulos legislativos, más los adicionales por gastos de representación y desarraigo.

Con esta actualización, el sueldo bruto ascenderá a $11.877.000, profundizando la brecha con los diputados nacionales —quienes no están sujetos a esta fórmula y perciben un bruto de $6.072.000—, lo que reavivó las tensiones internas en el Poder Legislativo.