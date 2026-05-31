SAETA: el boleto debería costar $4.000

El gerente general de SAETA sostuvo que la tarifa actual funciona como un paliativo, pero no cubre el costo real del sistema. Además, advirtió que cada aumento reduce la cantidad de pasajeros.
 
Salta31/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El boleto de colectivo debería costar alrededor de $4.000 si el sistema no recibiera aportes estatales. Así lo afirmó Claudio Juri, gerente general de SAETA, al explicar el desfasaje entre la tarifa que paga el usuario y el costo real del servicio.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, Juri sostuvo que los aumentos del boleto no alcanzan para cubrir el déficit y que sólo permiten reducir parcialmente el peso del subsidio provincial.

El aumento no se traslada directo a la recaudación

El funcionario explicó que subir la tarifa no garantiza una mejora proporcional en los ingresos, porque muchos usuarios dejan de viajar o reducen la cantidad de traslados.

Según detalló, SAETA esperaba recaudar unos $400 millones diarios, pero actualmente recauda cerca de $350 millones.

78444-desde-la-madrugada-del-sabado-vuelve-el-servicio-nocturno-de-saetaDesde esta noche no habrá colectivos nocturnos

El límite del bolsillo

Juri reconoció que un incremento mayor no aparece como una salida simple por la situación económica de los usuarios.

“El aumento del boleto es un paliativo”, planteó, al remarcar que el problema de fondo es que el sistema cuesta más de lo que ingresa.

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