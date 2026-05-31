Desde esta noche no habrá colectivos nocturnos

El servicio nocturno de colectivos quedará suspendido desde la cero hora del lunes 1 de junio en el área metropolitana de Salta.

Según informó SAETA, ningún coche circulará entre las 23.30 y las 5.30, horario en el que el transporte urbano retomará su frecuencia habitual.

Hasta qué hora pasarán los colectivos

Dentro del nuevo esquema, las unidades deberán quedar guardadas en cada empresa hasta el inicio del nuevo día.

Las líneas del transporte interurbano pasarán por el centro sólo hasta las 22, mientras que las del ámbito urbano lo harán hasta las 22.30.

Juri: “No es que SAETA para”

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, Claudio Juri, gerente general de SAETA, aclaró que la medida responde a la falta de recursos de las empresas prestadoras del servicio.

“No es que SAETA para. Las prestadoras no pueden prestar el servicio porque no tienen los recursos”, explicó.

Juri también advirtió que, si no se resuelve la deuda con las empresas, el próximo domingo podría verse afectada la prestación del servicio.