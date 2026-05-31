Caso Agostina: estiman que el crimen ocurrió horas antes de la denuncia

En una extensa conferencia de prensa realizada este sábado en Tribunales II, el fiscal Raúl Garzón brindó nuevos detalles sobre la investigación por el crimen de Agostina Vega y confirmó que la causa ingresó en una nueva etapa tras el hallazgo de restos humanos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

El funcionario judicial ratificó que los restos encontrados presentan una coincidencia del "98%" con la adolescente desaparecida, aunque aclaró que la confirmación definitiva dependerá de los estudios de ADN que realiza la Policía Judicial.

"Hoy estamos frente a un homicidio, estamos con una persona imputada y seguramente va a haber un cambio de calificación legal", afirmó Garzón ante los medios.

El móvil, una de las claves pendientes

Consultado sobre las razones del crimen, el fiscal remarcó que esa es una de las principales incógnitas que aún busca resolver la investigación.

"El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer. Si ustedes me dicen que el caso está cerrado, de ninguna manera. Esta causa todavía tiene mucho trabajo por delante", señaló.

En ese sentido, explicó que será necesario determinar por qué Agostina llegó al domicilio de barrio Cofico donde fue vista por última vez, qué ocurrió allí y si existieron otras personas involucradas en los hechos.

Garzón confirmó además que el entorno familiar y social de la víctima continúa siendo objeto de análisis, aunque aclaró que por el momento no existen nuevas imputaciones.

La imputación se agravará

El fiscal adelantó que Claudio Barrelier, único detenido en la causa, será convocado nuevamente a declaración indagatoria debido a la modificación de la acusación.

"El detenido será llamado nuevamente porque el hecho de reproche se verá modificado por un episodio de homicidio", sostuvo.

No obstante, evitó anticipar detalles de la nueva calificación legal hasta que sea formalmente notificada.

También negó que, por ahora, exista una imputación vinculada a violencia de género, aunque aclaró que todos los aspectos relacionados con una posible situación de vulnerabilidad de la víctima serán investigados.

Cuándo habría ocurrido el crimen

Uno de los datos más relevantes aportados por Garzón fue la estimación preliminar sobre el momento de la muerte.

Según indicó, las características de los restos hallados son compatibles con una data de fallecimiento ubicada en las primeras horas posteriores a la desaparición.

"El fiscal reprocha un episodio de homicidio cometido entre las 23.30 del sábado y la 1 o 2 de la mañana", precisó.

La denuncia por la desaparición de Agostina fue presentada el domingo a las 8.42.

El hallazgo y el trabajo investigativo

Garzón destacó que la localización de los restos fue resultado de una reconstrucción minuciosa basada en cámaras de seguridad, análisis de geolocalización y rastreos tecnológicos.

"Se llegó a ese lugar tras un estudio detallado de recorridos, cámaras y geolocalizaciones. Fue un trabajo ininterrumpido", aseguró.

Según explicó, el predio donde se realizaron los rastrillajes abarca unas 200 hectáreas y la búsqueda contó con la participación de grupos especiales, personal policial, equipos forenses y perros adiestrados.

Incluso destacó especialmente la labor de uno de los canes que permitió detectar indicios clave en la superficie y debajo de ella.

Qué dijo sobre la declaración de Barrelier

El fiscal también se refirió a la ampliación de indagatoria realizada el viernes al principal sospechoso.

Aseguró que la convocatoria surgió luego de versiones periodísticas que indicaban que el acusado había confesado el crimen.

"Lo cité para preguntarle si tenía algo para colaborar. Respecto de encontrar a Agostina, la respuesta fue cero", afirmó.

Sin embargo, confirmó que Barrelier reconoció que la joven captada por las cámaras de seguridad ingresando a su vivienda era efectivamente Agostina y no su hija, como había sostenido inicialmente.

Evidencias en la vivienda de Cofico

Aunque evitó revelar detalles específicos para preservar la investigación, Garzón confirmó que en la casa de barrio Cofico fueron encontrados elementos de "amplio valor probatorio".

"Se recuperaron distintos elementos de prueba vinculados claramente con el hecho que se investiga", indicó.

Las pericias realizadas en el inmueble resultaron determinantes para profundizar las sospechas sobre el detenido y orientar la búsqueda hacia la zona de Ampliación Ferreyra.

Cruce con una concejal durante la conferencia

La conferencia tuvo momentos de tensión cuando la concejal cordobesa Laura Vilches cuestionó el accionar de la Justicia y reclamó explicaciones sobre posibles responsabilidades institucionales.

Garzón rechazó las críticas y defendió la actuación de la Fiscalía desde el momento en que se recibió la denuncia de paradero.

"Absolutamente ninguna autocrítica", respondió cuando fue consultado sobre eventuales demoras en la investigación.

El fiscal insistió en que todas las medidas previstas por los protocolos fueron ejecutadas desde el inicio y sostuvo que la evolución de la pesquisa estuvo condicionada por la información disponible en cada etapa.

Mientras avanzan las pericias forenses y continúan algunos rastrillajes complementarios, la investigación se concentra ahora en determinar el móvil del crimen, reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda de barrio Cofico y establecer si existieron cómplices o encubridores en el asesinato de Agostina Vega.

Con información de Cadena 3