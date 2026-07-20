Las cámaras del 911 confirmaron que el conductor de Av. Paraguay se dio a la fuga: una familia herida

El análisis de las cámaras de seguridad confirmó que el conductor descendió de la camioneta y abandonó el lugar a pie. Una menor resultó herida y fue trasladada al Hospital Materno Infantil.
Policiales20/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El violento siniestro vial ocurrido este lunes sobre avenida Paraguay, a la altura del puente de Coca-Cola, sumó un nuevo elemento clave para la investigación. Tras revisar las cámaras de seguridad de videovigilancia del sistema 911, Tránsito Municipal confirmó a Aries que el conductor de la Volkswagen Amarok descendió del vehículo y se dio a la fuga, despejando las dudas que existían en torno a quién manejaba la camioneta al momento del impacto.

El choque involucró a una Ford Ranger, que fue arrastrada más de 20 metros y terminó con importantes daños en la parte delantera. En ese vehículo viajaban una pareja junto a su hija menor de edad, quien sufrió traumatismos leves y debió ser trasladada al Hospital Materno Infantil, además el hombre mayor de edad debió ser trasladado al Hospital San Bernardo, también con heridas leves. De acuerdo con la información preliminar, la Amarok habría cruzado el semáforo en rojo antes de embestir a la otra camioneta.

Sin título (760 x 448 px) (448 x 318 px) (3)Una familia hospitalizada tras un violento choque en Av. Paraguay

Hasta el momento, los ocupantes de la Amarok sostenían que viajaban mediante la aplicación Uber luego de salir de un boliche y afirmaban que el conductor había escapado tras el choque. Con el análisis de las imágenes de videovigilancia, esa versión quedó respaldada, ya que, sergún confirmaron a Aries, se observa al conductor bajar del vehículo y abandonar la escena a pie. Ahora, las actuaciones se centran en identificar y localizar al hombre que huyó, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades por el siniestro.

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