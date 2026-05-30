Encuentran restos humanos en el descampado donde buscaban a Agostina Vega

La búsqueda de Agostina Vega registró este sábado un giro dramático. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Cadena 3 que durante los rastrillajes realizados en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra fueron hallados restos humanos, un hallazgo que podría tener un fuerte impacto en la causa.

La información comenzó a trascender durante la tarde, mientras los equipos de investigación continuaban trabajando en la zona donde desde el viernes se desplegó un amplio operativo con efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, ETAC, perros rastreadores y drones.

Ante la magnitud de las novedades surgidas en las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 en la Jefatura de Policia de la Provincia de Córdoba, donde se espera que brinde precisiones sobre los resultados obtenidos durante los procedimientos.

Fuentes consultadas indicaron que los elementos encontrados durante los rastrillajes serían de relevancia para la causa y apuntarían a la hipótesis más preocupante en torno a la desaparición de la adolescente. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre la identidad de los restos hallados ni sobre su vinculación con Agostina.

Con información de Cadena 3