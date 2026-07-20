Una familia hospitalizada tras un violento choque en Av. Paraguay

El lunes comenzó con un violento siniestro vial sobre avenida Paraguay, a la altura del puente de Coca-Cola, uno de los sectores con mayor índice de siniestralidad de la zona sur de la ciudad. El choque involucró a una Ford Ranger, que sufrió importantes daños en la parte delantera y fue arrastrada por más de 20 metros, y una Volkswagen Amarok, que, según las primeras versiones, habría provocado el impacto.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la Amarok habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a la Ranger, en la que viajaban una pareja junto a su hija menor de edad. Como consecuencia del choque, la niña debió ser trasladada con traumatismos leves al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica, mientras que su padre debió ser trasladado al Hospital San Bernardo.

Otro de los aspectos que es materia de investigación es la situación de los ocupantes de la Amarok. Los pasajeros manifestaron que viajaban mediante la aplicación Uber luego de salir del boliche y aseguraron que el conductor abandonó el lugar a pie tras el siniestro.