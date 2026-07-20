Entraron a su casa y dejaron una Constitución: “No fue un robo común”

La periodista jujeña Mariana Mamani denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda, revolvieron los dormitorios, se llevaron herramientas de trabajo y dejaron una Constitución sobre su escritorio. Aseguró que, a más de 48 horas del hecho, no recibió respuestas del Gobierno provincial ni avances concretos sobre la investigación.

En diálogo con N&N por Aries, Mamani relató que el hecho ocurrió el viernes por la tarde, mientras se encontraba fuera de su domicilio junto a su hija. Al regresar cerca de las 21.30, advirtió que una ventana estaba abierta, pese a que había dejado la vivienda completamente cerrada debido al fuerte viento.

Al ingresar, encontró los dormitorios revueltos y comenzó a revisar qué elementos faltaban. Según detalló, los responsables se llevaron una cámara de fotos y una computadora, aunque dejaron otros objetos de valor dentro de la casa.

La escena que más la impactó apareció sobre su mesa de trabajo. Allí encontró una Constitución provincial colocada encima del soporte de una computadora, pese a que había dejado el ejemplar en otro sector de la vivienda.

“Ahí fue donde me impresioné”, contó la periodista, quien consideró que el episodio no puede ser interpretado como un simple hecho de inseguridad.

“No fue un robo común”

Mamaní remarcó que las personas que ingresaron podrían haberse llevado muchos otros objetos, pero eligieron sustraer elementos vinculados con su tarea profesional y dejar un mensaje de fuerte contenido simbólico.

“No fue un robo común. Me podrían haber llevado un montón de cosas con más o menos valor”, señaló.

El episodio generó el repudio de organizaciones periodísticas, sindicales y de derechos humanos, que expresaron su solidaridad con la comunicadora y calificaron lo ocurrido como un acto intimidatorio.

Consultada sobre si vinculaba el hecho con alguna cobertura periodística en particular, Mamani evitó realizar acusaciones directas. Sin embargo, sostuvo que la situación se enmarca en un contexto de hostilidad hacia la libertad de expresión en Jujuy.

“La libertad de expresión en Jujuy siempre estuvo dañada. Estas cosas no tienen que pasar y no tenemos que acostumbrarnos”, afirmó.

Sin respuesta oficial

La periodista aseguró que, pese a la repercusión pública del caso, no recibió asistencia ni comunicación de autoridades provinciales.

“Ninguna. No hubo ninguna reacción”, respondió al ser consultada sobre la intervención de la Justicia y del Gobierno jujeño.

También explicó que todavía intentaba obtener la constancia formal de la denuncia policial y que debía presentarse personalmente ante el Ministerio Público de la Acusación para conocer si existían avances.

“Pasaron 48 horas. Necesito que esto se investigue y que no quede así nomás”, reclamó.

“Necesito seguridad para mi familia”

Más allá de la pérdida de los elementos de trabajo, Mamani señaló que la principal consecuencia fue el miedo generado dentro de su hogar.

La periodista vive con su hija y aseguró que el ingreso de desconocidos modificó por completo la dinámica familiar y su sensación de seguridad.

“Me cambiaron todo. Es horrible sentir miedo”, expresó.

Aunque agradeció los mensajes de solidaridad recibidos, insistió en que su principal reclamo no pasa únicamente por el acompañamiento público.

“Más que el apoyo, necesito seguridad para mi familia. Yo no tendría que estar pidiendo seguridad”, sostuvo.

Mamani anticipó que insistirá ante las autoridades judiciales para conocer el estado de la investigación y reclamó una respuesta que permita determinar quiénes ingresaron a su vivienda y cuál fue el motivo del mensaje dejado sobre su escritorio.