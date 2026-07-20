32 detenidos y posibles sanciones por fuegos artificiales en el partido River-Aldosivi

Desde el viernes, la mayor cantidad de efectivos estuvo abocada al estadio, con trabajos dentro del predio y en los accesos, donde se realizaron controles preventivos. Según informó a Aries el oficial Juan Posadas, de la Policía de Salta, el evento contó con la presencia de unos 18 mil simpatizantes y finalizó con 32 personas detenidas. Sin embargo, “el evento se desarrolló con normalidad”, aseguró.

Fuegos artificiales en medio de los incendios

Respecto a los fuegos artificiales arrojados dentro del estadio y los incendios registrados en los alrededores, Posadas explicó que se encuentran revisando las cámaras del Sistema de Emergencias 911. La División de Eventos Deportivos será la encargada de analizar las imágenes para determinar responsabilidades y avanzar con las actuaciones correspondientes.