El papá de Agostina apuntó contra la madre y pidió que “diga la verdad”

Gabriel Vega, padre de Agostina, pidió que quienes tengan información sobre la desaparición de la adolescente digan la verdad.
 
Policiales30/05/2026

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Gabriel Vega, padre de Agostina, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, apuntó contra la madre de la joven y pidió que, si tiene más información, “la diga y se haga cargo”. Además, sostuvo que el único detenido, Claudio Barrelier, no habría actuado solo.

Captura_de_pantalla_2026_05_30_a_las_9_13_38_a_m_5934431ff0Caso Agostina: el ministro de Seguridad denunció que el único detenido miente

Según publicó Noticias Argentinas, el hombre aseguró que lo único que busca es encontrar a su hija y pidió que todas las personas que puedan aportar datos digan la verdad.

La investigación continúa con Barrelier detenido, mientras siguen los rastrillajes para dar con el paradero de Agostina.

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