Tres hombres fueron infraccionados por pesca ilegal durante un control preventivo realizado sobre la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor.
El papá de Agostina apuntó contra la madre y pidió que “diga la verdad”
Policiales30/05/2026
Gabriel Vega, padre de Agostina, pidió que quienes tengan información sobre la desaparición de la adolescente digan la verdad.
Gabriel Vega, padre de Agostina, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, apuntó contra la madre de la joven y pidió que, si tiene más información, “la diga y se haga cargo”. Además, sostuvo que el único detenido, Claudio Barrelier, no habría actuado solo.
Según publicó Noticias Argentinas, el hombre aseguró que lo único que busca es encontrar a su hija y pidió que todas las personas que puedan aportar datos digan la verdad.
La investigación continúa con Barrelier detenido, mientras siguen los rastrillajes para dar con el paradero de Agostina.
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