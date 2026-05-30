El papá de Agostina apuntó contra la madre y pidió que “diga la verdad”

Gabriel Vega, padre de Agostina, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, apuntó contra la madre de la joven y pidió que, si tiene más información, “la diga y se haga cargo”. Además, sostuvo que el único detenido, Claudio Barrelier, no habría actuado solo.

Según publicó Noticias Argentinas, el hombre aseguró que lo único que busca es encontrar a su hija y pidió que todas las personas que puedan aportar datos digan la verdad.

La investigación continúa con Barrelier detenido, mientras siguen los rastrillajes para dar con el paradero de Agostina.