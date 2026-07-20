Se registraron más de 200 contravencionales durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía de Salta realizó distintos operativos de protección ciudadana en barrios de los distritos de prevención N°1 y N°10. Trabajaron patrullas de distintas comisarías y áreas especiales.

Durante los mismos, se realizaron controles integrales, entrevistas vecinales, patrullajes en zonas de mayor circulación en barrios Villa El Sol, Ceferino, Las Costas, San Lorenzo, Democracia, Solidaridad, La Paz, entre otros. Además, se labraron más de 200 actas contravencionales por consumo de bebidas alcohólicas y desórdenes en la vía pública, fiestas no autorizadas y ruidos molestos. A su vez, más de 20 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad y por infracción a la Ley N° 27.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Los operativos de protección ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa de la fuerza de seguridad provincial y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de potenciar la presencia policial en la vía pública, fortalecer la seguridad en los barrios y promover el diálogo con la comunidad.