Salta prepara una nueva marcha de Ni Una Menos

La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta brindará una conferencia de prensa el lunes 1 de junio para presentar las actividades por el 3J - Ni Una Menos. Habrá concentración en Ciudad Judicial, marcha a la Legislatura y festival.
 
Salta30/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta anunció una conferencia de prensa para presentar las actividades previstas por el 3J - Ni Una Menos, a 11 años de la primera movilización nacional.

El encuentro con periodistas será el lunes 1 de junio, a las 10, en la Plazoleta IV Siglos. Allí se brindarán detalles sobre la agenda organizada en Salta frente al incremento de las violencias de género, la emergencia vigente en la provincia desde 2014 y el reclamo por políticas públicas.

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Actividades por el 3J en Salta

El miércoles 3 de junio, la jornada comenzará a las 9.30 con una concentración en Ciudad Judicial.

Por la tarde, a las 17.30, se realizará una marcha desde Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura Provincial.

Festival Lesbotransfeminista

La agenda continuará el sábado 6 de junio, desde las 16, con el Festival Lesbotransfeminista.

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