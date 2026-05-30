Prestadores del PAMI advierten que postergarán turnos y cirugías por atrasos en los pagos

Clínicas, sanatorios y prestadores que trabajan con afiliados del PAMI anunciaron que comenzarán a reprogramar turnos, estudios y cirugías programadas debido al conflicto que mantienen con la obra social nacional por atrasos en los pagos y la falta de actualización de los valores que reciben por las prestaciones.

Las cámaras del sector sostienen que existe un atraso arancelario superior al 100% y aseguran que la propuesta de actualización presentada para junio y julio resulta insuficiente frente a la inflación. Según indicaron, los prestadores no pueden sostener la atención con los valores actuales y por ese motivo empezarán a trasladar los turnos previstos para junio hacia los meses siguientes, a la espera de una solución.

La situación se suma a otros conflictos registrados durante los últimos meses, cuando distintos sectores de la salud denunciaron demoras en los pagos por parte del PAMI. Entre ellos estuvieron odontólogos y otros profesionales que advirtieron dificultades para continuar prestando servicios debido a la acumulación de deudas y retrasos en la cadena de pagos.

Desde el sector afirman que la obra social llegó a acumular compromisos por varios meses con clínicas y prestadores de todo el país, generando un escenario que amenaza con afectar la atención de millones de jubilados y pensionados. Mientras continúan las negociaciones con el Gobierno nacional, crece la preocupación por posibles demoras en tratamientos, estudios y cirugías programadas.

Con información de Trocha