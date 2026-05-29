ADP construirá una residencia universitaria para 500 estudiantes

La Asociación Docente Provincial (ADP) concretó la escrituración del terreno donde proyecta construir una residencia universitaria destinada a hijos de afiliados del interior que lleguen a Salta para cursar estudios superiores.

El anuncio lo realizó el secretario general del gremio, Fernando Mazzone, en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

Según explicó, se trata de un predio de dos hectáreas ubicado en cercanías de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta, en la zona de la circunvalación oeste.

Mazzone indicó que la iniciativa contempla una construcción superior a los 10.000 metros cuadrados, con capacidad para aproximadamente 500 estudiantes.

El proyecto incluye un salón de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, espacios para eventos, cocina, estacionamientos y sectores de residencia distribuidos en planta baja y primer piso.

“Es una obra que yo la llamo una utopía”, expresó el dirigente, aunque destacó que la institución ya cuenta con los planos aprobados, estudios de suelo y autorizaciones necesarias para avanzar.

Respecto de los plazos, señaló que la construcción deberá ejecutarse por etapas y que ahora comenzará el análisis de costos y alternativas de financiamiento.