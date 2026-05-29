ADP construirá una residencia universitaria para 500 estudiantes

La Asociación Docente Provincial completó la escrituración de un predio de dos hectáreas donde proyecta construir una residencia universitaria para alrededor de 500 estudiantes. El complejo incluirá espacios deportivos, biblioteca y áreas de estudio.
 
Educación29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ADP RESIDENCIA UNIVERSITARIA

La Asociación Docente Provincial (ADP) concretó la escrituración del terreno donde proyecta construir una residencia universitaria destinada a hijos de afiliados del interior que lleguen a Salta para cursar estudios superiores.

El anuncio lo realizó el secretario general del gremio, Fernando Mazzone, en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

Según explicó, se trata de un predio de dos hectáreas ubicado en cercanías de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta, en la zona de la circunvalación oeste.

Mazzone indicó que la iniciativa contempla una construcción superior a los 10.000 metros cuadrados, con capacidad para aproximadamente 500 estudiantes.

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El proyecto incluye un salón de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, espacios para eventos, cocina, estacionamientos y sectores de residencia distribuidos en planta baja y primer piso.

“Es una obra que yo la llamo una utopía”, expresó el dirigente, aunque destacó que la institución ya cuenta con los planos aprobados, estudios de suelo y autorizaciones necesarias para avanzar.

Respecto de los plazos, señaló que la construcción deberá ejecutarse por etapas y que ahora comenzará el análisis de costos y alternativas de financiamiento.

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