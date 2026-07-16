Virgili: “Ahora que somos un país en serio, las cosas van a comenzar a verse”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el presidente de La Libertad Avanza Salta y diputado provincial, Eduardo Virgili, defendió la gestión nacional y aseguró que “el desorden que había nos llevó a donde estábamos”.

“Creo que se subestima a la gente cuando se dice que no hay logros todavía; creo que la gente ha visto la baja de la inflación, algo que nos tenía mal a todos”, sostuvo el legislador.

Según su visión, el ordenamiento de la macroeconomía es la base para el crecimiento real y aseguró que no existe ninguna fórmula que lleve a dignificar a los trabajadores sin poner en orden las cuentas.

“El orden llevó a que el asistencialismo se siga dando, pero no es la idea. Un país que es prospero no vive de planes sociales. Ahora que empezamos a ser un país serio, las cosas van a comenzar a verse”, sentenció Virgili.