Alerta por incendio de pastizales en la zona del aeropuerto

Este jueves, por la tarde, se registró un incendio de pastizales fuera del perímetro del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, sobre el sector lindante con el barrio Santa Ana y la zona de Estación Alvarado.

Según se informó, pese a la situación de alerta, el aeropuerto opera de forma normal, sin vuelos afectados.

La situación se produjo en una jornada en la que el índice de riesgo de incendios forestales es Muy Alto, mientras que para el viernes y el sábado se prevé un nivel Extremo.

Según el pronóstico, ingresará un frente cálido con temperaturas superiores a los 28°C, acompañado por una marcada disminución de la humedad y ráfagas de viento, condiciones que incrementan significativamente el peligro de incendios.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar los cuidados y evitar cualquier práctica que pueda generar focos ígneos.