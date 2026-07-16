Una tormenta eléctrica demoró el viaje de Argentina a Nueva York para la final del Mundial

Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la Selección argentina hacia Nueva Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España. La delegación debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.

La demora se produjo horas después de que el equipo de Lionel Scaloni completara su primer entrenamiento tras el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. El vuelo debía salir a las 18:00 (hora argentina) y ahora la delegación permanece en la concentración, esperando el “ok” desde el aeropuerto. Cerca de las 20, los jugadores finalmente arribaron al aeropuerto y embarcaron hacia Nueva Jersey.

La práctica tuvo lugar en el complejo del Atlanta United e incluyó tareas regenerativas para los titulares y trabajos de mayor intensidad para quienes tuvieron menos minutos ante los ingleses. Entre las imágenes que dejó la jornada sobresalió una escena ya habitual: Lionel Messi, junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, apareció descalzo sobre el césped, relajado y sonriente durante el inicio de los trabajos.