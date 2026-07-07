Siete de cada 10 alumnos salteños alcanzaron los niveles "esperados" en Lengua

Salta registró una mejora significativa en Lengua en las últimas Pruebas Aprender, realizadas en noviembre de 2025 a casi 25 mil alumnos de sexto grado de 738 escuelas de la provincia.

En Pelo y Barba, por Aries, el referente jurisdiccional de las Pruebas Aprender, Iván Quiroga, precisó que la provincia creció 10,9 puntos respecto del operativo anterior, realizado en 2023.

El dato coloca a Salta por encima del crecimiento promedio nacional, que fue de 10,5 puntos.

“Es un dato alentador. Independientemente de la media nacional, el crecimiento de la jurisdicción es muy interesante”, explicó Quiroga.

Según indicó, actualmente siete de cada diez chicos se encuentran en los niveles esperados en el área de Lengua.

El funcionario señaló que la mejora se vincula con un trabajo sostenido en alfabetización, que incluye formación docente, acompañamiento territorial, distribución de materiales pedagógicos y el trabajo cotidiano de las escuelas.

También destacó que se trata de un proceso de largo plazo. “Hay acciones en alfabetización que vienen desde el año 2020. Es un trabajo a largo plazo y hay que ser pacientes para tener logros”, sostuvo.

En Lengua, el eje central de evaluación es la comprensión lectora, uno de los aspectos que más preocupación venía generando en el sistema educativo.