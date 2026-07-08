En la segunda mitad del año, se destinarán más de $253 millones a Copa de Leche

El Gobierno de Salta autorizó una partida presupuestaria de $253.454.700 para la compra de insumos secos destinados al programa Copa de Leche, correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo 2026. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo garantizar el programa a 85.000 niños, entre alumnos de escuelas primarias, merenderos y entidades públicas de la provincia.

De acuerdo con el expediente, la adquisición fue solicitada por la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario e incluye tres productos esenciales para el programa alimentario. El presupuesto contempla la compra de:

• 15.555 kilos de yerba mate.

• 90.100 kilos de azúcar.

• 17.425 kilos de cacao.

La inversión total asciende a $253.454.700, monto que ya cuenta con la autorización de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas. Según se detalla en la resolución, la contratación se realizará conforme a la normativa vigente en materia de compras públicas y permitirá asegurar la provisión de los insumos durante el segundo semestre del año escolar, garantizando la continuidad del programa alimentario que alcanza diariamente a miles de niños y adolescentes de la ciudad de Salta.